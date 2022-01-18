Врач рассказал, когда вызывать скорую помощь при COVID-19

Он считает, что в ближайшее время грядут сотни тысяч инфицированных в день, не тяжело больных, а инфицированных с минимальными симптомами ОРЗ.

СМИ уже запугали население ИВЛ и гробами, и чуть температура, и мы звоним в скорую и требуем КТ. Теперь, если только 10% из числа людей с температурой 38°C позвонят в скорую, медицина рухнет. Александр Мясников

По его словам, до населения нужно донести, что это острые респираторные заболевания (ОРЗ).

Просто посидите дома несколько дней, покапайте в нос, примите парацетамол. Других лекарств не существует, все эти «противовирусные» сегодня не работают. Не звоните в скорую, что вы от нее хотите? Чтобы отвезла вас в больницу, где вы заразитесь уже «дельтой»? Александр Мясников

Также врач напомнил показания, при которых нужно обратиться к врачу:

Одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Обычно при COVID-19 одышка может появиться между четвертым и восьмым днями. Если она умеренная, не мешает разговору и позволяет подняться, например, на два лестничных пролета, то у молодых людей без хронических болезней это вряд ли указывает на проблему. Если одышка появляется на второй-третий день после первых симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьезно. Симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание. Постоянно высокая температура выше 38°C. Заторможенность, сонливость, апатия, спутанность мыслей. Имеет смысл наряду с термометром иметь дома пульсоксиметр. Показатели 94% и ниже являются основанием для госпитализации.

Да, «омикрон» — это ОРЗ, но ни «дельту», ни «бету» никто не отменял. Плюс будут и новые штаммы. Повторю: СМИ, очень многое зависит от вас. Если не успокоить людей, волна «омикрона» сметет все. Не сам «омикрон», а реакция на него. Александр Мясников