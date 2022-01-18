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10:05 18.01.2022

Во время массовых беспорядков в Алматы у ефрейтора украли овчарку

вернули собаку Фото: пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Во время массовых беспорядков в Алматы была украдена служебная собака, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащий Национальной гвардии, ефрейтор Рустамбек Байхарашев рассказал, что 5 января был ранен. Этим воспользовались преступники и украли служебную собаку по кличке Найтс.

Солдат-кинолог рассказал, что с Найтсом в паре служит около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.

украли служебную собаку

Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы

Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его задержали. Ефрейтор Рустамбек Байхарашев

Встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения.

На территории Алматинской области задержан активный участник массовых беспорядков, укравший собаку. Личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

Анастасия Московчук
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