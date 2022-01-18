10:05 18.01.2022
Во время массовых беспорядков в Алматы у ефрейтора украли овчарку
Фото: пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Военнослужащий Национальной гвардии, ефрейтор Рустамбек Байхарашев рассказал, что 5 января был ранен. Этим воспользовались преступники и украли служебную собаку по кличке Найтс.
Солдат-кинолог рассказал, что с Найтсом в паре служит около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.
Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы
Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его задержали. Ефрейтор Рустамбек Байхарашев
Встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения.
На территории Алматинской области задержан активный участник массовых беспорядков, укравший собаку. Личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр