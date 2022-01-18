Компенсацию выплатят семьям погибших в беспорядках силовиков – Тургумбаев

Предусматривается выплата единовременной компенсации семьям погибших сотрудников, военнослужащих органов внутренних дел. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

По его данным, в январе от рук террористов погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, 2911 получили ранения.