10:11 18.01.2022
Компенсацию выплатят семьям погибших в беспорядках силовиков – Тургумбаев
Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что семьям полицейских, погибших в ходе январских беспорядков, будет оказана поддержка, передает корреспондент Zakon.kz.
Предусматривается выплата единовременной компенсации семьям погибших сотрудников, военнослужащих органов внутренних дел.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев
По его данным, в январе от рук террористов погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, 2911 получили ранения.
Погибшие награждены орденами «Айбын», оказывается помощь их семьям. Согласно закону в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за пять лет, а также на погребение – за три месяца.Глава МВД РК