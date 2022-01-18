Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:11 18.01.2022

Компенсацию выплатят семьям погибших в беспорядках силовиков – Тургумбаев

Беспорядки, полицейские, гибель, семьи, компенсация Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что семьям полицейских, погибших в ходе январских беспорядков, будет оказана поддержка, передает корреспондент Zakon.kz.
Предусматривается выплата единовременной компенсации семьям погибших сотрудников, военнослужащих органов внутренних дел.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

По его данным, в январе от рук террористов погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, 2911 получили ранения.

Погибшие награждены орденами «Айбын», оказывается помощь их семьям. Согласно закону в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за пять лет, а также на погребение – за три месяца.Глава МВД РК
Оксана Скибан
Беспорядки-2022 МВД РК Тургумбаев Ерлан
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости