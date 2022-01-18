Антимонополисты проверят деятельность «Яндекс.Такси»

Дополнительно, в рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Серик Жумангарин также сообщил, что на рынках социально значимых продуктов питания заключено 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в части сдерживания цен и установления торговой надбавки до 10%.

На ежедневной основе с 5 января проводится мониторинг цен по всем позициям социально значимых продуктов питания в разрезе регионов. Проводятся восемь расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением. В том числе шесть расследований в отношении производителей куриных яиц, одно расследование по сахару, одно расследование по мясу кур. Серик Жумангарин

По его данным, на сегодняшний день на телефон доверия агентства поступило свыше 2 тыс. обращений, из них большинство – от жителей Алматы и Нур-Султана. При этом 70% из них – по фактам превышения цен на социально значимые продукты питания.

В большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности магазинами у дома, которыми не соблюдается 15%-ная торговая надбавка. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

В этой связи он указал на необходимость усилить контрольно-надзорные функции за торговлей со стороны акиматов на местах.