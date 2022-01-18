Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:27 18.01.2022

Чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева вернулась на Родину

Шахматы Чемпион мира Польша Фото: Instagram/committee_sport
Действующая чемпионка мира по шахматам, 17-летняя Бибисара Асаубаева, возвратилась в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева заняла первое место в блице на мировом первенстве. В Польше она стала самой молодой чемпионкой в истории мировых шахмат среди женщин. Помимо золота, Бибисара завоевала второе место в рапиде. Казахстанскую шахматистку в столичном аэропорту встречали спортивные руководители республики и ее болельщики.

Молодая шахматистка призналась, что турнир в Польше получился непростым, и она отдала все силы для победы.

В гонке, которая длилась три дня рапида, два дня блица, нужно было проявить настойчивость до конца. Я играла на первой доске и выиграла последнюю партию в рапиде, заняв второе место. В блице лидировала с восьмого круга. В раунде до финального этапа с явным преимуществом поднялась на первое место. Мне очень повезло, что я завоевала первую в истории страны золотую медаль среди взрослых. Бибисара Асаубаева
Куандык Шынасилов
Польша
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости