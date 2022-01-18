Чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева вернулась на Родину

Напомним, что казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева заняла первое место в блице на мировом первенстве. В Польше она стала самой молодой чемпионкой в истории мировых шахмат среди женщин. Помимо золота, Бибисара завоевала второе место в рапиде. Казахстанскую шахматистку в столичном аэропорту встречали спортивные руководители республики и ее болельщики.

Молодая шахматистка призналась, что турнир в Польше получился непростым, и она отдала все силы для победы.