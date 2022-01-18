11:27 18.01.2022
Чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева вернулась на Родину
Фото: Instagram/committee_sport
Действующая чемпионка мира по шахматам, 17-летняя Бибисара Асаубаева, возвратилась в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Напомним, что казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева заняла первое место в блице на мировом первенстве. В Польше она стала самой молодой чемпионкой в истории мировых шахмат среди женщин. Помимо золота, Бибисара завоевала второе место в рапиде. Казахстанскую шахматистку в столичном аэропорту встречали спортивные руководители республики и ее болельщики.
Молодая шахматистка призналась, что турнир в Польше получился непростым, и она отдала все силы для победы.
В гонке, которая длилась три дня рапида, два дня блица, нужно было проявить настойчивость до конца. Я играла на первой доске и выиграла последнюю партию в рапиде, заняв второе место. В блице лидировала с восьмого круга. В раунде до финального этапа с явным преимуществом поднялась на первое место. Мне очень повезло, что я завоевала первую в истории страны золотую медаль среди взрослых. Бибисара Асаубаева