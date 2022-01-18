О мерах по сдерживанию инфляции рассказал глава МНЭ РК

Куантыров напомнил, что в сентябре прошлого года инфляция достигла пиковых значений за год, после чего начала постепенно снижаться, достигнув 8,4% к концу года.

Основной вклад в ускорение инфляции внесли продовольственные товары, в том числе сельхозтоваропроизводителей. Для сдерживания роста цен в сентябре прошлого года был принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. Он состоит из мероприятий по двум направлениям – оперативные и среднесрочные меры. Министр национальной экономики РК

Он добавил, что данные меры предусматривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.

По итогам реализации комплекса мер удалось снизить инфляционное давление на экономику, в результате чего инфляция в декабре 2021 года замедлилась на 0,5 процентных пункта. В то же время в других странах динамика инфляции продолжила восходящий тренд.

В своем выступлении на заседании Мажилиса 11 января 2022 года глава государства поручил правительству совместно с Нацбанком разработать комплекс мер по контролю инфляции. В рамках исполнения поручений главы государства правительством уже предприняты следующие меры: заморожены тарифы на коммунальные услуги; введен запрет на вывоз с территории Казахстана некоторых товаров; установлены предельные цены на ГСМ и введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По его словам, в рамках дальнейшего исполнения поручений главы государства предлагается реализация ряда мер по улучшению физической доступности товаров, ценовому регулированию, введению мер государственного контроля, а также системных мер по снижению инфляции.

Меры в рамках первого направления включают в себя увеличение финансирования весенне-полевых работ, совершенствование механизма субсидирования АПК, реализацию импортозамещающих проектов в ряде отраслей и другие мероприятия. Меры в рамках второго направления включают в себя применение мер по недопущению роста цен на уголь, мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, определение прогнозируемого коридора пороговых цен. Меры в рамках третьего направления включают в себя принятие мер антимонопольного реагирования по результатам мониторинга цен на определенных рынках, сокращения посреднического звена на рынке нефти и нефтепродуктов и развития биржевой торговли. Глава МНЭ РК

Между тем в рамках системных мер планируется построение прогнозного баланса потребления и производства основных видов сельхозпродукции и остальных продовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, принятие оперативных мер реагирования по результатам мониторинга.