В ЕАЭС вводится прослеживаемость оборота товаров

Прослеживаемость создаст условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Комитет госдоходов МФ РК

Как пояснили в комитете, данное введение связано с подписанием 29 мая 2019 года соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Документ ратифицирован Казахстаном 29 мая 2020 года и вступил в силу 3 февраля 2021 года.

Согласно соглашению государства-члены обязуются приступить к реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости по истечении 12 месяцев с даты вступления соглашения в силу.

Прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости.

В нашей республике такой системой будет признаваться существующая в КГД информационная система электронных счетов-фактур. Целью внедрения указанного механизма прослеживаемости является создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждение законности оборота товаров при их перемещении в трансграничной торговле. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в ведомстве, администрирование будет осуществляться через контроль за операциями, связанными с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости. Контроль будет производиться путем обмена сведениями из национальных систем прослеживаемости государств – членов ЕАЭС.

Таким образом, Казахстан в онлайн-режиме будет получать сведения из информационных систем стран ЕАЭС о товарах, направляемых в РК, о поставщиках и покупателях таких товаров, а также операциях по их обороту.

Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам, которые будут ввезены на территорию ЕАЭС.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается советом ЕЭК.

Пока этот перечень не утвержден.