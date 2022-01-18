Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:44 18.01.2022

В ЕАЭС вводится прослеживаемость оборота товаров

прослеживаемость оборота товаров Фото: pixabay
С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе введено понятие «прослеживаемость оборота товаров». Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.
Прослеживаемость создаст условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Комитет госдоходов МФ РК

Как пояснили в комитете, данное введение связано с подписанием 29 мая 2019 года соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Документ ратифицирован Казахстаном 29 мая 2020 года и вступил в силу 3 февраля 2021 года.

Согласно соглашению государства-члены обязуются приступить к реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости по истечении 12 месяцев с даты вступления соглашения в силу.

Прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости.

В нашей республике такой системой будет признаваться существующая в КГД информационная система электронных счетов-фактур. Целью внедрения указанного механизма прослеживаемости является создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждение законности оборота товаров при их перемещении в трансграничной торговле. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в ведомстве, администрирование будет осуществляться через контроль за операциями, связанными с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости. Контроль будет производиться путем обмена сведениями из национальных систем прослеживаемости государств – членов ЕАЭС.

Таким образом, Казахстан в онлайн-режиме будет получать сведения из информационных систем стран ЕАЭС о товарах, направляемых в РК, о поставщиках и покупателях таких товаров, а также операциях по их обороту.

Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам, которые будут ввезены на территорию ЕАЭС.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается советом ЕЭК.

Пока этот перечень не утвержден.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости