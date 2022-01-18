Мошенничество с банковскими картами – как избежать рисков

Несмотря на надежность и наличие нескольких степеней защиты, мошенники продолжают пытаться получить доступ к данным и деньгам наших граждан. Пресс-служба АРРФР

Мошенники в тренде

Как отметили в ведомстве, «зная только номер вашей карты и ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги с нее».

Им нужна дополнительная информация: срок действия карты и код безопасности (например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard). Если мошенникам удастся узнать одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на ваш телефон в виде SMS, или PUSH-уведомлений или получить логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету. Пресс-служба АРРФР

По данным ведомства, в последнее время мошенники при звонках граждан пользуются тем, что во время алматинской трагедии мародеры проникали в некоторые отделения банков.

Теперь, по словам злоумышленников, личные данные и реквизиты банковских карт простых граждан попали к третьим лицам. И чтобы их снова обезопасить, необходимо прямо сейчас сообщить им код, который придет на телефон. Пресс-служба АРРФР

По словам начальника управления кибербезопасности АРРФР Романа Перминова, «в случае, если на стороне банка произошел какой-либо сбой, либо по счету клиента совершаются подозрительные операции, специалисты банка никогда не будут просить какие-либо коды у клиента».

По регламенту безопасности банк заблокирует карту и счет и уведомит об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка сообщит о подозрительной активности. Клиент всегда может сам обратиться в call-центр или отделение банка при любых подозрениях и быть в «периметре безопасности» финансовой организации. Роман Перминов

Если вам поступил звонок якобы из банка – положите трубку, проверьте новостную ленту и, в случае необходимости, обратитесь в банк самостоятельно.

Мой смартфон – моя крепость

В ведомстве отметили, что злоумышленники прибегают к различным видам программного обеспечения (ПО), которое помогает получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные.

Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически их обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях. Роман Перминов

Он напомнил об общих рекомендациях по кибербезопасности:

обновляйте операционную систему и устанавливайте надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях;

не сохраняйте пароли/коды доступа от приложений и других значимых сервисов на телефоне;

не храните в памяти устройств ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП);

не сохраняйте в памяти устройств и не пересылайте в мессенджерах фотографии банковских карт, а также фотографии, на которых изображены записи паролей.

Владельцам iPhone необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android – из Google Play. Это позволит снизить риск взлома смартфона.

В свою очередь вице-президент IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман Маргацкий рекомендует время от времени проверять список установленных приложений.

Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь. Кроме того, не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений. «Лишние» приложения не только засоряют память вашего устройства, но и являются дополнительной зацепкой для мошенников. Роман Маргацкий

По его словам, часто мошенники используют легальные программы удаленного доступа для того, чтобы получить данные и управлять гаджетом. С помощью этих программ преступники могут прочитать SMS от банка с паролями и кодами, зайти в мобильное банковское приложение, перевести деньги или взять кредит.

Все это станет возможным, если вы установите такое приложение на свой мобильный. Поэтому не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. К примеру, звонят к вам на телефон, представляясь сотрудниками банка или иных финансовых организаций, и просят скачать приложение в связи с мошенническими атаками на вас. Роман Маргацкий

Если вы установили приложение, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов? Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру: разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для создания коллажа. Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение.

Моя карта – моя собственность

Стоит помнить, что, расплачиваясь в кафе, ресторанах и даже супермаркетах, не нужно отдавать свою карту в руки кассиру или официанту. Всегда прикладывайте или вставляйте карту в терминал самостоятельно. В кафе и ресторанах просите принести терминал вам или подойдите к стойке администратора для совершения оплаты. Помните, что существует бесконтактная оплата по карте (технология NFC), и старайтесь хранить карту в недоступном для случайного считывания месте.

Если заметили подозрительные операции – сразу же заблокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Не отключайте SMS-уведомление о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания.

Блокировка карты – надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка. Роман Маргацкий

Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Их чаще проверяют и лучше охраняют. На банкомате должно быть оборудование, предназначенное для безопасного (скрытого) набора персонального идентификационного номера.

Несколько базовых рекомендаций: