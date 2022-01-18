12:35 18.01.2022
Беспорядки-2022: Генпрокуратура отчиталась по задержанным
Фото: Zakon.kz.
По ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено более 670 человек, которые участвовали в беспорядках в начале января 2022 года, сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент Zakon.kz.
Судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 правонарушителей были лишь предупреждены, без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа, по 1653 делам судом применен штраф, сейчас 1002 лица пребывают под арестом.Азамат Саргазин
По его словам, в целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств.
По ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождено 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения.Азамат Саргазин
Кроме того, согласно данным ведомства, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд.
По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 – судом санкционирован арест. Эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. По всем прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан.Азамат Саргазин