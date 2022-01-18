Беспорядки-2022: Генпрокуратура отчиталась по задержанным

Судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 правонарушителей были лишь предупреждены, без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа, по 1653 делам судом применен штраф, сейчас 1002 лица пребывают под арестом. Азамат Саргазин

По его словам, в целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств.

По ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождено 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения. Азамат Саргазин

Кроме того, согласно данным ведомства, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд.