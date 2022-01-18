Крещение: тайны и обычаи православного праздника

Крещение — широко известный и повсеместно воспринимаемый праздник, как и Пасха. Многие о нем знают и пользуются его атрибутами независимо от вероисповедания. Один из самых распространенных – святая крещенская вода. Православные уверены, что единственный раз в году, 19 января, эта вода на целые сутки замещает собой любую чистую воду, будь то открытый водоем или бытовой водопровод.

Почему крещенская вода сохраняет прозрачность, не портится и не «цветет» годами? Эти тайные свойства непостижимы с позиций рациональной логики, физики и медицины.

Тем не менее научно доказано, что кристаллы замороженной святой воды безупречны, имеют правильную, описанную Иоганном Кеплером, шестиугольную форму. В научном мире не отрицают факта приобретения святой водой особых свойств. К примеру, астрофизики заявляли, что 19 января Земля оказывается в потоке электромагнитных колебаний.

В Крещенский сочельник православные до глубоких сумерек и первой звезды должны соблюдать строгий пост. Затем — отстоять праздничную службу, дождаться водосвятного молебна, набрать в чистую посуду крещенской водицы, чтобы отнести домой и использовать в течение года как лекарство и утешение. А то, что происходит в эти часы у иорданей — народная и светская традиция.

Погружение в прорубь — больше забава, «фишка» этого праздника. В церковном укладе нет необходимости нырять на Крещение в прорубь, но большинство теологов не выступают против этого развлечения. Говорят, что в крещенскую воду нужно идти с чистыми помыслами и легким сердцем, чтобы легче преодолеть трепетный страх перед обжигающей ледяной влагой.

Само таинство Крещения имеет к погружениям в прорубь весьма отдаленное отношение, но многие люди верят в очищение таким способом души и тела. В этом году санврачи запретили эту крещенскую забаву по эпидемиологическим соображениям.

С Крещением также связывают похолодание. В Алматы, конечно, ни о каких крещенских морозах речи нет, но жители северных регионов страны полноценно ощутят их на себе. Синоптики, впрочем, напоминают, что январь — самый холодный месяц в году в северном полушарии. Материалисты обычно непоколебимы: это не морозы приходятся на праздники Рождество и Крещение, а праздники выпадают на морозный период.

Праздник Крещения дарит казахстанцам, вне зависимости от вероисповедания, повод зарядиться позитивными эмоциями и еще раз пожелать друг другу мирного неба над головой, спокойствия и здоровья.