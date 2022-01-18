Олимпийские игры в Пекине: каковы шансы сборной Казахстана

Буквально в эти дни международные федерации совместно с национальными олимпийскими комитетами утверждают окончательные списки участников предстоящей Зимней Олимпиады. Уже сейчас можно смело сказать, что казахстанские спортсмены не будут чужими на празднике спорта. По предварительным данным, в столицу Китая отправятся не менее 31 спортсмена из РК (количество завоеванных ими лицензий – около 60).

Биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек – в этих видах выступят в Пекине наши соотечественники.

Самое широкое представительство Казахстана ожидается в лыжных гонках – нашу команду в этом виде спорта представят шесть атлетов. На втором месте – фристайл-могул: пока пять спортсменов, на третьем – конькобежный спорт (четыре человека).

Кто на медаль?

Окончательные данные по количеству завоеванных лицензий, конечно, появятся спустя несколько дней, но уже имеющихся списков достаточно, чтобы сделать прогноз на результаты игр.

Понятно, что прогнозы на результаты спортивных соревнований – вещь неблагодарная. Тем более что результаты Зимних Олимпиад чаще всего более непредсказуемы, нежели летних игр. Соревнования в лыжных видах проходят на открытом воздухе, и многое зависит не только от спортсмена, но и от погодных условий.

Директор дирекции спорта НОК РК Ельсияр Канагатов в ноябре сообщил, что в сборной по зимним видам спорта у Казахстана есть девять ведущих спортсменов, которые могут попасть в финалы, в ТОП-10, именно на них возлагаются особые надежды. Со своей стороны НОК создал все условия для подготовки спортсменов к Олимпиаде.

По версиям авторитетных американских экспертов, Казахстан выиграет в Пекине одну бронзовую медаль во фристайле-могуле, а лидерами общекомандного медального зачета станут команды Норвегии, Германии и Канады.

Аналитическое агентство спортивных данных из Нидерландов Gracenote Nielsen Company не первый год занимается прогнозами на результаты Олимпийских игр. Более того, они заранее предугадали результат выступления казахстанцев на прошлой зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Основываясь на результатах значимых соревнований за последние четыре года, аналитики подсчитали, что в Пекине-2022 Казахстан выиграет одну серебряную медаль. Актуальная версия олимпийского прогноза датируется 5 января, лидерами игр, по версии Gracenote, станут команды Норвегии, Российского олимпийского комитета и Германии.

Портал Тumblr по алгоритмам, известным только его создателям, тоже сделал расчеты. Казахстана в списке стран, которым система обещает медали, нет, а лидерами медального зачета должны стать Норвегия, Канада и команда Российского олимпийского комитета.

Результаты в сезоне

Тренеры отмечают, что во фристайле, например, нет понятия «пик формы», и на каждом старте всегда разные условия. Да и без спортивного везения на главных стартах четырехлетия не обойтись. Но надежда на то, что казахстанцы привезут из олимпийского Пекина награду, есть, причем немаленькая.

Если посмотреть на итоги последних чемпионатов мира и текущих розыгрышей кубков мира в зимних видах спорта, то на медали Олимпиады в Пекине от казахстанских атлетов можно надеяться во фристайле-могуле, фристайле-акробатике, шорт-треке и конькобежном спорте. На протяжении нескольких сезонов наши соотечественники с наградами возвращались с этапов мировых кубков именно в этих видах. Более того, на состоявшемся весной 2021 года Чемпионате мира по фристайлу в Алматы казахстанская команда завоевала три медали.

С учетом непредсказуемости результатов, зная силу наших и зарубежных атлетов, было бы справедливо ожидать от казахстанской сборной выигрыша как минимум одной медали серебряного или бронзового достоинства. Возможно, наград будет чуть больше, но, в любом случае, можно не сомневаться, что казахстанские атлеты достойно представят страну на главных стартах четырехлетия.