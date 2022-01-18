Nur Otan мобилизует все силы для выполнения поставленных президентом задач – Байбек

В самом начале заседания участники почтили память погибших во время январских событий.

В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что наша страна пережила тяжелое испытание. Благодаря решительным действиям главы государства, мудрости нашего народа в этот критический момент мы смогли сохранить суверенитет и независимость нашей страны.

Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «впервые в истории независимости мы столкнулись с очень сложным и опасным периодом». Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших соотечественников. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы еще раз убедились, что главное – это мир и согласие в стране, безопасность граждан. Разрушенное имущество будет восстановлено, сгоревшие здания будут отстроены, но раны на сердце не заживут. Бауыржан Байбек

По его словам, Nur Otan уже задействовал все свои ресурсы для выполнения поставленных главой государства задач в социально-экономической сфере.

Так, депутаты фракций всех уровней встречаются с населением на местах, принимают активное участие в разъяснительной работе и восстановлении разрушенной инфраструктуры. Партийная фракция в Мажилисе приступила к законодательному обеспечению реализации поручений президента.

Бауыржан Байбек особо отметил, что все это время, включая дни январской трагедии, продолжали непрерывно работать общественные приемные Nur Otan.

Несколько тысяч активистов партии в составе общественных дружин «Халық сақшысы» помогали в наведении общественного порядка, оказывая помощь военным, полицейским и работникам коммунальной сферы города Алматы.

Кроме того, только в Алматы партийными добровольцами оказана помощь различного вида на сумму более 155 млн тенге.

Все возможности и усилия партии должны быть направлены на качественное исполнение поставленных президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым задач. Для этого у партии есть все необходимые инструменты. К примеру, в прошлом году мы наладили работу более 1,7 тыс. общественных советов, созданных на всех уровнях. В их составе более 12 тыс. человек, в том числе общественные активисты, члены неправительственных организаций, депутаты, предприниматели, представители СМИ и блогеры. В прошлом году они внесли множество значимых предложений, способствовавших решению острых проблем населения. Поэтому общественные советы при Nur Otan могут и должны способствовать качественному исполнению поручений нашего президента непосредственно на местах. Бауыржан Байбек

Как отметил первый зампред партии, уже в феврале в публичном формате также будет запущена платформа для формирования общественного рейтинга депутатов от партии Nur Otan.

Данный рейтинг был создан для публичного стимулирования депутатов маслихатов к более эффективному и постоянному взаимодействию с населением. События последних дней показали, насколько данная инициатива актуальна и важна. Народные избранники, прежде всего, должны работать в прямом контакте с людьми. Наши депутаты и активисты из партийного резерва, умеющие открыто работать с народом и брать персональную ответственность, должны оцениваться объективно в соответствии с запросами населения. С сентября прошлого года эта платформа в пилотном режиме применялась во всех регионах, а уже с февраля текущего года данный общественный рейтинг станет публичным. Бауыржан Байбек

В ходе встречи первый заместитель председателя партии отдельно остановился на роли Первого Президента в истории страны, а также ответил на критику, озвучиваемую в социальных сетях в адрес партии.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич призвал всех нас объединиться ради общей цели – оперативного решения злободневных вопросов и построения Нового Казахстана. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл», говорили еще наши предки. Партия Nur Otan всегда говорила о важности сохранения единства и внутренней стабильности страны. Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа, предлагает распустить парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия Nur Otan. С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества. Бауыржан Байбек

По его словам, сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о Первом Президенте.

Как показывает история, масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно. Например, существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке. Однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства.

При объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет – наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан. Бауыржан Байбек

Он подчеркнул, что нашей независимости только 30 лет и сейчас крайне важно сформировать в казахстанском обществе традиции государственности, в том числе и преемственности власти.

Сейчас необходимо сохранить государственность и приумножить то, что мы имеем. Поэтому партия Nur Otan, основателем которой является Елбасы, должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества. В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду. Как вы знаете, в трагические дни января Елбасы призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны. Партия Nur Otan – это единственная общественно-политическая сила, обладающая достаточными ресурсами для полноценной и качественной реализации заявленных президентом страны реформ. Партия Nur Otan мобилизует все свои силы для выполнения поставленных нашим президентом задач – общественные организации, депутатские фракции, все 800 тыс. членов партии. Бауыржан Байбек

Фото: Nur Otan

В ходе совещания с информацией о проводимой работе по исполнению поручений главы государства на местах, деятельности филиалов и общественных приемных по оказанию гуманитарной помощи выступили первые заместители председателей Алматинского городского филиала М. Отыншиев, Мангистауского областного филиала Е. Абилов, Жамбылского областного филиала Д. Бейсенкулов и председатель молодежного крыла Jas Otan Н. Жетписбаев.