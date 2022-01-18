Туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 19 января

На большей части страны с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

На юге республики пройдут сильный дождь, снег. Лишь северо-западные, северные регионы будут под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Местами по республике синоптики прогнозируют усиление ветра с метелью, туман, гололед.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, гололед, на юге, западе, в горных и предгорных районах области – усиление ветра до 15-20 м/с, утром и днем порывы до 23-28 м/с.

На юге, востоке Алматинской области – туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области – туман.

На севере Западно-Казахстанской области – туман, на западе, северо-западе – гололед, днем на юго-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области – туман, гололед.

Днем на северо-востоке Мангистауской области – гололед.

В центре и на востоке Актюбинской области, на юге Северо-Казахстанской области, на юге, западе, востоке Павлодарской области, на северо-западе, юге Карагандинской области – туман.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области – туман, в южной половине области – гололед, ночью в южной половине области усиление ветра до 15-20 м/с.