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15:10 18.01.2022

Акционеры YDD Corporation и Asia FerroAlloys перечислили 1 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына»

YDD Corporation Фото: YDD Corporation
Акционеры компаний YDD Corporation и Asia FerroAlloys (бывший Qaz Carbon) Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе перечислили 1 млрд тенге в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.

Поддерживая инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына», инвесторы компаний YDD Corporation и Asia FerroAlloys Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе приняли решение о перечислении 1 млрд тенге в этот фонд, средства которого предназначены для социальных проектов, прежде всего в сфере здравоохранения и образования.

Социальная поддержка казахстанцев, которая является важнейшим ориентиром компаний с самого начала их деятельности, будет оставаться приоритетом и впредь.

Анастасия Стативкина
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