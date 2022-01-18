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15:50 18.01.2022

Два человека погибли на трассе в Павлодарской области

трасса Фото: pixabay
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области на трассе Омск – Майкапчагай, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, авария с участием автомобилей Volkswagen и Lada Niva произошла 18 января около полудня на 505 км автодороги Омск – Майкапчагай, между селами Айтей и Шабар района Аккулы.

В результате ДТП 51-летний водитель автомашины Volkswagen и пассажирка 1964 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. 31-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомашины Lada Niva с различными травмами госпитализированы в больницу. ДП Павлодарской области

В полиции отметили, что проводится проверка, автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки.

Оксана Житникова
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