Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:38 18.01.2022

Елена Рыбакина снялась с парного разряда Чемпионата Австралии

Еленой Рыбакиной Фото: : Instagram/lenarybakina
19 января в Мельбурне начнутся игры парной категории AusOpen-2022 с участием казахстанских теннисисток, сообщает Zakon.kz.

За день до начала этих состязаний в сетке женского парного разряда произошли изменения. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сняла свою заявку с парного турнира. 18 января она провела сложный матч с Зариной Дияс, и чтобы не усугублять травму и сохранить побольше сил, первая ракетка Казахстана решила сконцентрироваться на играх одиночного разряда.

Новость по теме

Рыбакина в тяжелой борьбе одолела Дияс на старте AusOpen-2022

Первыми из казахстанской делегации матчи парного разряда открывают Юлия Путинцева и Анна Данилина:

Юлия Путинцева / С. Кенин (США) – У. Сюй / Я. Ян (Китай).

Анна Данилина / Б. Х. Майя – Анна Бондарь (Венгрия) / О. Калашникова (Грузия).

Куандык Шынасилов
Дияс Зарина Путинцева Юлия Рыбакина Елена Австралия
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Компания Тимура Кулибаева продала свою часть акций АО «КазАзот»
17.01.2022
Арынов назначен исполняющим обязанности гендиректора «КазТрансОйл»
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости