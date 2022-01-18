Елена Рыбакина снялась с парного разряда Чемпионата Австралии

За день до начала этих состязаний в сетке женского парного разряда произошли изменения. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сняла свою заявку с парного турнира. 18 января она провела сложный матч с Зариной Дияс, и чтобы не усугублять травму и сохранить побольше сил, первая ракетка Казахстана решила сконцентрироваться на играх одиночного разряда.

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Первыми из казахстанской делегации матчи парного разряда открывают Юлия Путинцева и Анна Данилина:

Юлия Путинцева / С. Кенин (США) – У. Сюй / Я. Ян (Китай).

Анна Данилина / Б. Х. Майя – Анна Бондарь (Венгрия) / О. Калашникова (Грузия).