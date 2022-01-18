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12:57 18.01.2022

Рыбакина в тяжелой борьбе одолела Дияс на старте AusOpen-2022

Теннис AusOpen Старт Фото: Instagram/lenarybakina
В первом круге одиночного разряда Чемпионата Австралии состоялось казахстанское дерби между Еленой Рыбакиной и Зариной Дияс, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел в очень напряженной борьбе и затянулся на два с половиной часа и три сета. Первую партию на тай-брейке выиграла Зарина Дияс – 7:3. Во втором сете алматинка имела один матч-бол, но не смогла его реализовать, и матч снова дошел до тай-брейка. В этом отрезке игры удача была уже на стороне Елены – 7:3.

А в заключительной части встречи Дияс физически немного подустала, и Рыбакина воспользовалась своим шансом. Третья партия осталась за Еленой – 6:1. Теперь, во втором круге австралийского первенства, Рыбакину ждет китаянка, 60-я ракетка мира Чжан Шуай.

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