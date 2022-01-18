Введут ли в Казахстане локдаун из-за ухудшения эпидситуации

Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется и не предполагается. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, снижение смертности от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить перегрева системы здравоохранения, а экстренная помощь была доступна всему населению. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, в дальнейшем ограничительные меры будут применяться дифференцировано, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.