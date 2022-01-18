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Законодательство РК
18:00 18.01.2022

Введут ли в Казахстане локдаун из-за ухудшения эпидситуации

локдаун Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, будут ли в Казахстане вводить локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется и не предполагается. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, снижение смертности от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить перегрева системы здравоохранения, а экстренная помощь была доступна всему населению. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, в дальнейшем ограничительные меры будут применяться дифференцировано, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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