18:20 18.01.2022
Чтобы зарегистрировать QazVac в ВОЗ, надо соблюсти ряд международных требований – Минздрав РК
Фото: Zakon.kz
Во II-III кварталах этого года миссия ВОЗ будет повторно посещать нашу страну и проверит исполнение рекомендаций для сертифицирования казахстанской вакцины, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
Чтобы зарегистрировать QazVac, в ВОЗ есть ряд международных требований. Для этого Казахстан пригласил экспертов ВОЗ, чтобы они приехали и посмотрели. В прошлом году данная миссия работала и дала определенные рекомендации. Ожидается, что во II-III кварталах этого года миссия ВОЗ будет повторно посещать нашу страну и смотреть, как исполнены рекомендации. По поводу сертифицирования вакцины проводится плановая и системная работа.Министр здравоохранения Ажар Гиният
По словам заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, сегодня поставлена задача дойти до третьего уровня национального регулятора до конца 2022 года.
Также он напомнил, что эффективность отечественной вакцины не хуже остальных и она уже признана в 25 странах.
Когда Казахстан дойдет до третьего уровня национального регулятора, вакцина будет рассмотрена ВОЗ. Это международные требования, которые сегодня предъявляются. Но на этом не останавливаемся, с 25 странами мира договорились о взаимном признании наших паспортов вакцин, в этом направлении ведется работа со всеми посольствами и странами. Эффективность нашей вакцины, как уже ранее говорилось, от 86 до 90%, поэтому она признана многими.Ералы Тугжанов