Чтобы зарегистрировать QazVac в ВОЗ, надо соблюсти ряд международных требований – Минздрав РК

Чтобы зарегистрировать QazVac, в ВОЗ есть ряд международных требований. Для этого Казахстан пригласил экспертов ВОЗ, чтобы они приехали и посмотрели. В прошлом году данная миссия работала и дала определенные рекомендации. Ожидается, что во II-III кварталах этого года миссия ВОЗ будет повторно посещать нашу страну и смотреть, как исполнены рекомендации. По поводу сертифицирования вакцины проводится плановая и системная работа. Министр здравоохранения Ажар Гиният

По словам заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, сегодня поставлена задача дойти до третьего уровня национального регулятора до конца 2022 года.

Также он напомнил, что эффективность отечественной вакцины не хуже остальных и она уже признана в 25 странах.