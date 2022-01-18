Платной вакцинации препаратом Pfizer в Казахстане не будет – Тугжанов

Это позиция компании Pfizer, у них принято решение не использовать вакцину на платной основе. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

По его словам, данная вакцина на сегодня доступна для вакцинации подростков от 12 до 18 лет, беременных и кормящих. Кроме этого, с учетом формирования коллективного иммунитета, дана возможность привиться данной вакциной лицам старше 60 лет.

Остальная часть, пожалуйста, используйте нашу вакцину, друзья, «Спутник V», QazVac ничем не уступают по эффективности. «Синофарм» признан ВОЗ, с ней можно выезжать за рубеж. Поэтому сегодня поднимать вопросы только вокруг Pfizer, я думаю, наверное, будет не совсем правильно. Ералы Тугжанов