В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности

Об этом информирует алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. АГОШ по борьбе с терроризмом

В ведомстве просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщат дополнительно.