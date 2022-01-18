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Законодательство РК
18:22 18.01.2022

В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности

«Красный» уровень террористической опасности Алматы Фото: Zakon.kz
В городе Алматы продолжается антитеррористическая операция и сохраняется «красный» уровень террористической опасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом информирует алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. АГОШ по борьбе с терроризмом

В ведомстве просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщат дополнительно.

Константин Вноровский
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