18:22 18.01.2022
В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности
Фото: Zakon.kz
В городе Алматы продолжается антитеррористическая операция и сохраняется «красный» уровень террористической опасности, сообщает Zakon.kz.
Об этом информирует алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. АГОШ по борьбе с терроризмом
В ведомстве просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.
О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщат дополнительно.