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19:07 18.01.2022

МИД РФ прокомментировал утверждения об эвакуации дипломатов с Украины

МИД РФ окомментирует отзыв послов, The New York Times Фото: Facebook/Посольство России на Украине
В МИД России опровергли информацию о якобы эвакуации российских дипломатов с Украины, сообщает Zakon.kz.

Там отметили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, передает ТАСС.

Ранее 18 января газета The New York Times, ссылаясь на неких американских и украинских официальных лиц, заявила о том, что российская сторона якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Киева и Львова.

Позже и МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов из страны. Как уточнил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и прежде называл дезинформацией заявления США о готовящейся провокации против Украины. Комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 разработанных сценариях действий на случай эскалации вокруг Украины, министр с иронией заметил, что в США, видимо, устраивают конкурс на эту тему. Он также подчеркнул, что для Киева никакого плана «Б» быть не может – он обязан выполнять Минские соглашения.

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления, что Россия готовит военное вторжение в Украину. Кремль отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

Константин Вноровский
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