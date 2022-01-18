19:11 18.01.2022
Власти Казахстана решают вопрос вакцинации обучающихся за рубежом студентов
Фото: Zakon.kz
На заседание МВК планируется вынести вопрос вакцинации обучающихся за рубежом студентов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ сообщили, что Министерство образования РК достигло договоренности о том, что студенты, выезжающие на обучение за рубеж по программе «Болашак», будут прививаться двумя дозами вакцины «Синофарм».
В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли разрешить вакцинацию этим же препаратом для студентов, которые выезжают на обучение за рубеж самостоятельно.
Обращение по этому вопросу уже есть. Мы решение этого вопроса выносим на межведомственную комиссию. Этой категории студентов тоже будет дано разрешение привиться этой вакциной. Буквально в четверг мы проведем заседание МВК и там примем решение. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов