Власти Казахстана решают вопрос вакцинации обучающихся за рубежом студентов

Представители СМИ сообщили, что Министерство образования РК достигло договоренности о том, что студенты, выезжающие на обучение за рубеж по программе «Болашак», будут прививаться двумя дозами вакцины «Синофарм».

В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли разрешить вакцинацию этим же препаратом для студентов, которые выезжают на обучение за рубеж самостоятельно.