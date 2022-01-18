19:28 18.01.2022
В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в мародерстве
Фото: Polisia.kz
Полиция задержала 42-летнего мужчину, которого подозревают в мародерстве во время беспорядков в Алматы, передает Zakon.kz.
Polisia.kz сообщает, что в Алматы у мужчины дома нашли газонокосилку, масляную батарею, строительный фен и боеприпасы.
При проверке жилого дома в микрорайоне Самгау в автомашине Volkswagen были найдены похищенные в ходе ограблений товары. Гладкоствольное ружье МЦ 106, К-12, пять упаковок пневматических патронов, пять оптических прицелов, один бронежилет, саперная лопата и шесть армейских брючных ремней – это было похищено при нападении на оружейный магазин.Пресс-служба полиции Алматы
Полиция утверждает, что мужчина также похитил в строймаркете три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь.
По этому факту начато досудебное расследование.
Фото: polisia.kz