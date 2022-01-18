20:08 18.01.2022
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
Фото: Facebook/Берік Уәли
С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.
Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.
Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.
Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пресс-секретарь президента РК Берик Уали