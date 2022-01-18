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Законодательство РК
20:08 18.01.2022

Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается

Отмена режима ЧП, Берик Уали Фото: Facebook/Берік Уәли
С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
Константин Вноровский
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