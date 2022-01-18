Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.

Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.