Срок карантина по коронавирусу хотят сократить в Казахстане

В пятницу провели Zoom-конференцию с нашими коллегами, с привлечением специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире сейчас идет снижение срока карантина. И пока предварительно мы в проекте постановления главного государственного врача предусматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней. При этом будет дано право провести тестирование на седьмые сутки. При отрицательном результате уже через семь дней можно будет завершать карантин и выходить на работу. Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Между тем, по ее словам, если повторное ПЦР-тестирование по каким-то причинам не будет проведено, то для этих категорий пациентов карантин будет действовать в течение 10 дней.