Собирались в РФ – в аэропорту Нур-Султана задержали казахстанцев с холодным оружием

В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники.

При фильтрационных мероприятиях в мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы.

Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.