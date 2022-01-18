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Законодательство РК
21:07 18.01.2022

Собирались в РФ – в аэропорту Нур-Султана задержали казахстанцев с холодным оружием

КНБ задержало казахстанцев в аэропорту Нур-Султана Фото: пресс-служба КНБ РК
16 января военнослужащими Управления пограничного контроля «Нур-Султан» при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники.

При фильтрационных мероприятиях в мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы.

Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.

Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением Ташкент – Нур-Султан на паспортном контроле путем профилирования рисков был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом, который, с целью незаконного пересечения границы, намеренно изменил свои установочные данные в документе. Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания. Пресс-служба КНБ РК
Константин Вноровский
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