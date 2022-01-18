Утвержден механизм возмещения ущерба МСБ после беспорядков

С акиматами регионов и заинтересованными государственными органами были рассмотрены вопросы организации восстановительных работ и возмещения ущерба, причиненного в результате произошедших беспорядков, передает пресс-служба премьер-министра РК.

О проводимой работе с подробным докладом выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и заместители акимов городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей.

В восьми регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в городах Шымкент и Алматы завершены.

Кроме того, на заседании комиссии утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва правительства.

Согласно механизму, ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации.

При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП «Атамекен», исходя из представленных подтверждающих фискальных документов.

Роман Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах.