23:01 18.01.2022
В Instagram появился фейковый аккаунт начальника ДП Алматы
Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов заявил, что в Instagram от его имени создан фейковый аккаунт, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Facebook.
Доброй ночи, друзья! Хотел бы обратить ваше внимание, что неизвестными лицами в социальной сети Instagram от моего имени создан фейковый аккаунт. Официально информирую, что лишь в Facebook имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами.Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов
В заключение главный полицейский Алматы попросил пользователей социальных сетей соблюдать меры информационной безопасности.