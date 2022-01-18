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23:01 18.01.2022

В Instagram появился фейковый аккаунт начальника ДП Алматы

Фейковый аккаунт начальника ДП Алматы Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов заявил, что в Instagram от его имени создан фейковый аккаунт, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

Доброй ночи, друзья! Хотел бы обратить ваше внимание, что неизвестными лицами в социальной сети Instagram от моего имени создан фейковый аккаунт. Официально информирую, что лишь в Facebook имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами.Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

В заключение главный полицейский Алматы попросил пользователей социальных сетей соблюдать меры информационной безопасности.

Константин Вноровский
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