В Instagram появился фейковый аккаунт начальника ДП Алматы

Об этом он написал в Facebook.

Доброй ночи, друзья! Хотел бы обратить ваше внимание, что неизвестными лицами в социальной сети Instagram от моего имени создан фейковый аккаунт. Официально информирую, что лишь в Facebook имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

В заключение главный полицейский Алматы попросил пользователей социальных сетей соблюдать меры информационной безопасности.