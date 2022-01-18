Суд начал рассмотрение прошения Брейвика о досрочном освобождении

Процесс продлится до 20 января. Он будет проходить не в здании суда, а в тюрьме, передает РИА Новости.

В прошлом году истек минимально допустимый срок пребывания этого преступника в тюрьме по полученному приговору. И на этом основании защитой было подано прошение о досрочном освобождении.

Однако, по мнению властей, Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества, следующие три дня суд будет проходить в тюрьме Шиен.

Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы за двойной теракт, совершенный летом 2011 года. Тогда он взорвал бомбу в центре норвежской столицы и расстрелял подростков в молодежном лагере правящей партии. В результате погибли почти 80 человек, более 150 были ранены. На суде Брейвик признался, что совершил преступление из-за несогласия с миграционной политикой властей.

Если решение суда будет отрицательным, Брейвик через год сможет снова просить об УДО.