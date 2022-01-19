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00:35 19.01.2022

В WhatsApp появятся инструменты для рисования и размытия фото

WhatsApp инструменты для рисования Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp проводит бета-тестирование новых функций рисования на изображениях и видеофайлах, сообщает Zakon.kz.

Как передает портал WABetaInfo, в свежей бета-версии приложения найдены инструменты для рисования.

Тестеры обнаружили новые версии инструмента «карандаш» для рисования на изображениях и видеозаписях. Теперь есть три версии инструмента, которые отличаются толщиной штриха, ведется разработка других вариантов.

В обновленной версии также появится возможность фрагментарного размытия фотографий и «реакции» на сообщения, подобные аналогичной функции в Telegram и Facebook. С помощью этого инструмента можно будет скрывать часть фотографии.

Новая функция появится у владельцев устройств с операционной системой Android версии 2.22.3.5.

Константин Вноровский
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