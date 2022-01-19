В WhatsApp появятся инструменты для рисования и размытия фото

Как передает портал WABetaInfo, в свежей бета-версии приложения найдены инструменты для рисования.

Тестеры обнаружили новые версии инструмента «карандаш» для рисования на изображениях и видеозаписях. Теперь есть три версии инструмента, которые отличаются толщиной штриха, ведется разработка других вариантов.

В обновленной версии также появится возможность фрагментарного размытия фотографий и «реакции» на сообщения, подобные аналогичной функции в Telegram и Facebook. С помощью этого инструмента можно будет скрывать часть фотографии.

Новая функция появится у владельцев устройств с операционной системой Android версии 2.22.3.5.