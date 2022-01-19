00:35 19.01.2022
В WhatsApp появятся инструменты для рисования и размытия фото
Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp проводит бета-тестирование новых функций рисования на изображениях и видеофайлах, сообщает Zakon.kz.
Как передает портал WABetaInfo, в свежей бета-версии приложения найдены инструменты для рисования.
Тестеры обнаружили новые версии инструмента «карандаш» для рисования на изображениях и видеозаписях. Теперь есть три версии инструмента, которые отличаются толщиной штриха, ведется разработка других вариантов.
В обновленной версии также появится возможность фрагментарного размытия фотографий и «реакции» на сообщения, подобные аналогичной функции в Telegram и Facebook. С помощью этого инструмента можно будет скрывать часть фотографии.
Новая функция появится у владельцев устройств с операционной системой Android версии 2.22.3.5.