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01:30 19.01.2022

В Пентагоне заявили, что не намерены отправлять войска США в Украину

Пентагон, войска Украину Фото: pixabay
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не станут отправлять свои войска в Украину, но направят другую военную помощь, сообщает Zakon.kz.

При этом, в стране остаются бойцы нацгвардии Флориды, они работают в качестве инструкторов, передает ТАСС.

В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи Киеву пока не готовы, отметил Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года.

Константин Вноровский
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