06:20 19.01.2022
Старейший в мире мужчина умер в возрасте 112 лет
Фото: pixabay
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер на 113-м году жизни. У мужчины было семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука, сообщает Zakon.kz.
Он родился 11 февраля 1909 года. На момент смерти ему было 112 лет и 341 день, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Новость о кончине была подтверждена старшим консультантом по геронтологии Робертом Янгом, который также помог подтвердить рекорд Сатурнино как старейшего живущего мужчины в сентябре 2021 года.
Гарсия говорил, что из-за роста в 1,5 м его не взяли в армию и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.
Вместо военной службы он основал сапожный бизнес и играл за местную футбольную команду Puente Castro.
Гарсия объяснял свое долголетием тем, что никого не обижал.