Старейший в мире мужчина умер в возрасте 112 лет

Он родился 11 февраля 1909 года. На момент смерти ему было 112 лет и 341 день, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Новость о кончине была подтверждена старшим консультантом по геронтологии Робертом Янгом, который также помог подтвердить рекорд Сатурнино как старейшего живущего мужчины в сентябре 2021 года.

Гарсия говорил, что из-за роста в 1,5 м его не взяли в армию и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.

Вместо военной службы он основал сапожный бизнес и играл за местную футбольную команду Puente Castro.

Гарсия объяснял свое долголетием тем, что никого не обижал.