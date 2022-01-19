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07:55 19.01.2022

В ВОЗ опровергли слухи о завершении пандемии с «Омикроном»

коронавирус омикрон Фото: pixabay
Эксперты ВОЗ собираются обсудить вопросы, связанные с необходимостью дополнительных доз и их ролью в снижении смертности от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Слухи о том, что «Омикрон» – это последний вариант COVID-19, и пандемия с ним закончится, не соответствуют действительности: при нынешнем уровне распространения ничего исключать нельзя, сообщает Центр новостей ООН.

За последнюю неделю число новых случаев COVID-19, по данным ВОЗ, выросло на 20% – за минувшие семь дней заболели 19 млн человек.

В ВОЗ отметили, что эти цифры отражают только официально зарегистрированные случаи, и реальное число может быть намного выше.

«Омикрон», возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным.

По данным ВОЗ, «Омикрон» способен приводить к госпитализации и смерти, а также стремительно распространяться среди самых уязвимых слоев населения.

Данияр Кунафин
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