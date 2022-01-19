Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 4874,
в Алматы – 1580,
в Шымкенте – 450,
в Акмолинской области – 420,
в Актюбинской области – 366,
в Алматинской области – 329,
в Атырауской области – 584,
в ВКО – 394,
в Жамбылской области – 233,
в ЗКО – 440,
в Карагандинской области – 2 669,
в Костанайской области – 291,
в Кызылординской области – 236,
в Мангистауской области – 233,
в Павлодарской области – 515,
в СКО – 143,
в Туркестанской области – 117.
Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая.
2715 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 595,
в Алматы – 1 234,
в Шымкенте – 15,
в Акмолинской области – 39,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 69,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 94,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 245,
в Костанайской области – 15,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 33,
в СКО – 218,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 976 352 человека.