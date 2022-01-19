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08:07 19.01.2022

Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 19 января Фото: pixabay
За сутки в стране зарегистрировали на 4176 заболевших больше, чем днем ранее. Почти пять тысяч случаев заражения КВИ зафиксировали в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 4874,

  • в Алматы – 1580,

  • в Шымкенте – 450,

  • в Акмолинской области – 420,

  • в Актюбинской области – 366,

  • в Алматинской области – 329,

  • в Атырауской области – 584,

  • в ВКО – 394,

  • в Жамбылской области – 233,

  • в ЗКО – 440,

  • в Карагандинской области – 2 669,

  • в Костанайской области – 291,

  • в Кызылординской области – 236,

  • в Мангистауской области – 233,

  • в Павлодарской области – 515,

  • в СКО – 143,

  • в Туркестанской области – 117.

Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая.

2715 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 595,

  • в Алматы – 1 234,

  • в Шымкенте – 15,

  • в Акмолинской области – 39,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 69,

  • в Атырауской области – 44,

  • в ВКО – 94,

  • в Жамбылской области – 53,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 245,

  • в Костанайской области – 15,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 26,

  • в Павлодарской области – 33,

  • в СКО – 218,

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 976 352 человека.

Данияр Кунафин
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