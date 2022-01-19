Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 4874,

в Алматы – 1580,

в Шымкенте – 450,

в Акмолинской области – 420,

в Актюбинской области – 366,

в Алматинской области – 329,

в Атырауской области – 584,

в ВКО – 394,

в Жамбылской области – 233,

в ЗКО – 440,

в Карагандинской области – 2 669,

в Костанайской области – 291,

в Кызылординской области – 236,

в Мангистауской области – 233,

в Павлодарской области – 515,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 117.

Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая.

2715 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 595,

в Алматы – 1 234,

в Шымкенте – 15,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 69,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 94,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 245,

в Костанайской области – 15,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 218,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 976 352 человека.