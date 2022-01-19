Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина — 19 января 2022 года

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проекту Закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов».

Рассмотрят проект Закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)», «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

Также рассмотрят проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».