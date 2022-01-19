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Законодательство РК
09:50 19.01.2022

Назван средний размер пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

тенге Фото: Zakon.kz
На 1 января средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 51 094 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 836 тенге, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 января 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 529,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 168,3 тыс. человек. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

По информации ведомства, более 391 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2021 году.

В 2021 году из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 310,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 81,3 млрд тенге.

В декабре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,4 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Анастасия Стативкина
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