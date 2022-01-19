Название страны на экипировке казахстанских олимпийцев напишут по-новому

20 января ожидается презентация экипировки, в которой команда Казахстана поедет защищать честь страны на зимние Олимпийские игры, стартующие 4 февраля в Пекине. Уже сейчас известно, что название страны на форме впервые будет написано не на английском, а на казахском языке латиницей.

Специальное разрешение на это было получено от МОК. Однако в протоколах трехбуквенный код Казахстана останется прежним – KAZ. В НОК РК пояснили, что аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

Написание названия страны – это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому QAZAQSTAN на родном языке – очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества. Национальные элементы казахской культуры в дизайне формы всегда были важны, чтобы подчеркнуть традиции и самобытность народа. Наши иностранные коллеги уже оценили новое написание. Уверены, что и нашим атлетам новый элемент формы понравится. Олимпийцы – важные посланники Казахстана за рубежом, поэтому мы надеемся, что наши соотечественники поддержат нашу команду – свою команду. НОК РК

Что касается формы, то на футболках, которые станут частью экипировки сборной Казахстана на Играх в Пекине, будут нанесены пожелания детей – участников конкурса на лучший рисунок в поддержку олимпийской команды.

18 января прошло совещание по подготовке сборной страны к Олимпиаде в Пекине под председательством министра культуры и спорта Даурена Абаева. Глава ведомства подчеркнул, что государство создало все условия для сборных команд.

В НОК РК добавили, что предприняты максимальные усилия для сохранения здоровья спортсменов и тренеров.

Главной задачей на сегодня остаются безопасность и здоровье спортсменов и тренеров. Большинство из них, те, кто завершил квалификационные турниры, находятся в закрытых карантинных зонах уже на протяжении недели, где идет заключительный этап подготовки. Те, кто недавно закончил соревновательную часть, проведут время перед вылетом в Пекин на карантине. Все атлеты находятся под непрерывным наблюдением специалистов комплексно-научных групп. Подготовка, участие в соревнованиях в рамках спортивного календаря, зарубежные сборы и старты, в том числе, и международные старты в стране – все эти условия для команд были созданы Министерством культуры и спорта и НОК. И теперь у спортсменов наступает самый ответственный период. Мы уверены, что казахстанцы поддержат нашу команду. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

По предварительным данным, казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в 8 видах спорта, на Игры в Пекине поедет 31 спортсмен. Команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом из столицы с остановкой в Алматы.