Радикалы хотели воспользоваться беспорядками для атак – Карин

В эфире телеканала «Хабар 24» государственный секретарь сообщил, что радикалы хотели воспользоваться беспорядками для развязывания новых атак.

Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны. Также была попытка казахстанскими радикалами зарубежных террористических организаций использовать данные события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены нашими спецслужбами. Ерлан Карин

Одна из экстремистских организаций действовала организованно.

Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации спровоцировала эти выступления, открыто подстрекала к насильственным действиям по захвату административных зданий. Именно через чаты этой организации распространялись указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог, транспортных узлов. Эти действия были синхронны в разных регионах. Действия этих групп все время направлялись, каждый раз задавались новые цели для атак. Данная организация, признанная судом экстремистской, трансформировалась уже в крайне радикальную организацию. Ерлан Карин

Кроме того, он поделился информацией касательно иностранцев, якобы участвовавших в беспорядках.

Спецслужбы продолжают отрабатывать данную линию. Уже зафиксировано, что в 20-х числах декабря было одновременное прибытие на территорию нашей страны группы иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть территорию нашей страны через разного рода маршруты. Ерлан Карин

В начале января в Казахстане протесты из-за роста цен на сжиженный газ переросли в беспорядки. Генпрокуратура сообщила, что во время беспорядков погибли 225 человек.