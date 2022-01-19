Осторожно – гололед: как избежать травм

По словам травматолога-ортопеда алматинской ГКБ №7 Жасулана Аргынбаева, в первую очередь, с началом сезона гололеда необходимо позаботиться об удобной обуви и верхней одежде.

Обувь должна обладать рельефной нескользящей подошвой.

Кроме того, во время ходьбы все внимание должно быть на дороге, по которой вы идете. Нельзя ходить, засунув обе руки в карманы. По возможности нужно носить перчатки. Если в руках есть какие-то вещи, это может быть неудобно, но лучше идти, слегка наклонившись вперед и не делать широкие шаги. Также не стоит по пути все время смотреть в экран смартфона. Жасулан Аргынбаев

Если падение все-таки случилось, нужно понять, можете ли вы встать самостоятельно. Все это стоит делать без резких движений. Основанием для обращения за помощью к врачу должны стать любые болевые ощущения – обыватель в отличие от специалиста не сумеет правильно определить характер травмы. В случае нестерпимой боли вызывайте «103».

Показаться доктору необходимо как можно быстрее – в течение суток после падения, но если сделать это прямо сейчас нет возможности, как можно чаще прикладывайте холод к месту ушиба. При усилении отека и боли срочно обратитесь за квалифицированной помощью, не принимайте обезболивающие без назначения врача.

Помните, что при падении можно получить не только ушиб мягких тканей, но и более серьезные увечья – повреждение связок, вывих, перелом. Все эти травмы требуют немедленного вмешательства специалиста, иначе последствия могут быть самыми неприятными. Например, недолеченные травмы могут давать о себе знать годами, а справиться с ними будет уже гораздо труднее.

В дальнейшем старайтесь какое-то время не напрягать пострадавшую конечность, чтобы восстановление прошло нормально.