Стоит ли госслужащим подрабатывать на стороне?

Но стоит все же вернуться к этой теме — уж больно она связана с предстоящим реформированием системы госуправления.

Законопроект «о вольности госслужащих»

Анонсирование инициативы из уст чиновников о том, что госслужащие смогут заниматься дополнительной работой, «таксистом работать в свободное время, например», прозвучало тогда нелепо и откровенно смешно. Социальные сети тут же наводнили мемы с фотожабами таксующих должностных лиц. Возмущение, негодование, недоумение — такова реакция большинства на новость.

Вызвавшее столь бурные эмоции предложение отражено в законопроекте, размещенном на сайте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Есть и пояснительная записка, и сравнительная таблица к законопроекту (1).

Согласно законопроекту:

1) другая оплачиваемая деятельность допускается, если она:

не препятствует выполнению ими должностных обязанностей;

не влечет возникновение конфликта интересов;

не дискредитирует государственную службу и (или) не нарушает стандарты служебной этики государственного служащего;

не влечет использование государственного имущества;

2) ее осуществление допускается в свободное от основной работы время;

3) для занятия такой деятельностью требуется согласие вышестоящего должностного лица или органа;

4) вышеуказанные послабления касаются административных государственных служащих, но не касаются политических государственных служащих (премьер-министра, министров и их заместителей, областных акимов и др.);

5) госслужащим разрешается занимать должности в коммерческих организациях, но только если они не связаны с принятием управленческих решений;

6) при всем этом запрет на занятие предпринимательской деятельностью для госслужащих сохраняется.

Авторы законопроекта объясняют свои инициативы тем, что «в настоящее время госслужащие не получают достойную заработную плату, хотя в этом направлении предпринимаются определенные меры» (цитата из сравнительной таблицы по законопроекту). По их замыслу, тем служащим, которые обладают специальными и/или уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем, стоит дать законную возможность подработать на стороне. Авторы поясняют, что, к примеру, врач, работающий на госслужбе, мог бы в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены — передавать свой опыт подрастающему поколению, юристы — проводить экспертизы договоров или контракты и иные виды работ по найму.

Напомню, что действующее законодательство запрещает всем государственным служащим осуществлять иную оплачиваемую деятельность, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. Преподавать, книжки писать, публиковать статьи — пожалуйста, не возбраняется. Но никакой иной работы по совместительству, предпринимательской, управленческой деятельности в коммерческих организациях (кроме прямо разрешенной законом в случаях, когда это необходимо для выполнения должностных полномочий госслужащего).

Недостойная зарплата на достойной работе

Не буду вдаваться в подробный анализ предлагаемых норм с точки зрения корректности их изложения, юридической техники; там есть вопросы, но суть не в этом.

Удивило тогда то, что публично заявлено об отсутствии у госслужащих достойной заработной платы. То есть удивителен не сам факт низкой оплаты труда этой категории населения (ни для кого не секрет, что госслужащие действительно не могут похвастаться высокими должностными окладами), а то, что это громогласно прозвучало от самих чиновников. И не просто чиновников, а чиновников Агентства по делам государственной службы — того самого органа, который призван решать вопросы престижа государственной службы. Видимо, совсем уж удручающей выглядит ситуация, раз Агентство решилось на такое заявление.

Озвученная инициатива — это не просто предложение легализовать возможность госслужащим подрабатывать, но и призыв к ним же воспользоваться «халтуркой» (так в советское время в народе именовали сторонний заработок). Мол, уважаемые, государство не может обеспечить вас достойной зарплатой, так что вы уж сами позаботьтесь о своем достатке. Звучит почти как «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Перекладывание государством заботы о достойном заработке со своих плеч на плечи своих же служащих сродни ситуации, когда государство призывало бы заботу о пенсионерах, сиротах, инвалидах и прочее спихнуть с себя на кого угодно: типа, мы не можем обеспечить вас достойным уровнем жизни, так что обратитесь к кому-нибудь еще.

«Госслужащие не получают достойную зарплату…». То есть те люди, которые призваны проводить государственную политику в различных сферах нашей жизни, контролировать, надзирать и осуществлять иные функции государственного управления, — они не получают достойную зарплату! Вам не страшно?

Все это напомнило мне случай, произошедший со мной несколько лет назад. Мимо меня по улице проходил полицейский патруль. Один из патрульных — рядовой, совсем молоденький паренек — подбежал ко мне и очень тихо, стыдясь, попросил меня… помочь ему деньгами. Его просьба не столько ошарашила, сколько напугала меня. Мне стало страшно от мысли, что наш покой, физическую и материальную безопасность охраняют те, кто сам недостаточно обеспечен материально. Нетрудно вообразить, как могут быть использованы властные полномочия в таких руках.

Низкая мотивация = низкое качество

В ситуации со всеми государственными служащими признание недостойной оплаты их труда — это не только приговор действующей системе мотивации госслужащих, но и признание потенциальных рисков, связанных с качеством управления в целом в области государственной службы.

Согласно недавно проведенному исследованию, организованному Астанинским хабом в сфере государственной службы, 67,1% опрошенных респондентов-госслужащих указали на низкую зарплату, ограниченные выгоды и карьерные перспективы как на основное препятствие на пути повышения мотивации государственных служащих (2).

Согласитесь, привлечь и удержать талантливых и компетентных работников в любой сфере при низкой оплате труда — дело ох какое непростое.

Конечно, в международной практике есть примеры того, что госслужащим позволено совместительство с иной деятельностью: врачи, юристы, спортсмены и прочие могут при определенных условиях заниматься медицинской, юридической практикой, тренировать спортсменов и т.д. Однако есть разница в целях такого совместительства: у нас это предлагается сделать, грубо говоря, для «поддержания штатов» госслужащих, а у них — для поддержания необходимой квалификации по своей профессии, стремления делиться с обществом своим опытом и познаниями.

Лазейка для коррупции?

Сомнения в целесообразности предложения сводятся к следующему.

Во-первых, эффективна ли будет основная деятельность госслужащего, если он будет свободное время тратить на дополнительный заработок вместо полноценного отдыха и восстановления?

Во-вторых, не станет ли эта разрешительная норма лазейкой для коррупции? Ведь нельзя не учитывать ее высокий уровень в стране.

К тому же, в-третьих, законопроект не предлагает действенного механизма по контролю за возможными случаями злоупотреблений, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.

Если же и рассматривать данное предложение, то только в отношении ограниченного круга административных государственных служащих, должности которых не сопряжены с принятием управленческих решений. В любом случае такой возможностью госслужащий мог бы воспользоваться не по нужде (как к тому низкой зарплатой подталкивает государство), а в целях поддержания квалификации.

Системность и еще раз системность

Идеальная картинка такова: государственная служба — это служба на благо общества, на благо народа. В этом присутствует некая идейность; в каком-то смысле люди, посвящающие себя государственной службе, — это люди, преданные стране, народу. Одна из мотиваций для них — осознание причастности к проведению государственной политики в той или иной области.

Однако эта «идейность» — лишь одна из сторон медали. Другой стороной должны выступать престижность, социальная защищенность и уверенность, высокий статус и определенные привилегии для госслужащих. Все это, разумеется, при строгом соблюдении антикоррупционных правил.

Возможно, вместо легализации подработок стоит оценить КПД действующих госорганов, создать наконец малочисленный, но эффективный госаппарат и обеспечить госслужащих достойной зарплатой?

Иначе говоря, вместо стыдливого предложения о подработках может стоит создать на системном уровне условия, при которых люди будут стремиться на государственную службу не из-за желания заработать «налево», или временно переждать, отсидеться, или наработать нужные связи, чтобы использовать их потом в личных целях, уйдя в частный сектор, а из-за стремления служить государству и обществу, законно, без мздоимства, обеспечивая при этом себе достойный уровень жизни?

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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(1) Название законопроекта — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы». Опубликован на сайте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 31 декабря 2021 года.

(2) См. на с. 30 доклада «Мотивация государственных служащих в Казахстане» (размещен на интернет-ресурсе).