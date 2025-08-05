Обновлена методика оценки деятельности госслужащих корпуса "А" и "Б"

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 28 июля 2025 года внес изменения в части вопросов оценки деятельности административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А"; Типовая методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б".

Методика оценки деятельности административных госулужащих корпуса "А"

Оценка деятельности служащих корпуса "А" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Оценка не проводится в случаях, если срок пребывания служащего корпуса "А" на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее трех месяцев со дня назначения на оцениваемую должность.

При этом оцениваемый период должен включать в себя не менее 15 фактически отработанных служащим корпуса "А" рабочих дней на конкретной должности.

Оценка служащих корпуса "А", находящихся в трудовых отпусках, периоде временной нетрудоспособности либо направленных на переподготовку, повышение квалификации и в командировки, а также уволенных служащих проводится без их участия.

Оценка служащих корпуса "А" проводится по результатам их деятельности на конкретной должности по итогам календарного года не позднее 20 января года, следующего за оцениваемым годом.

Оценку проводит лицо (орган), наделенное правом назначения на должность и освобождения от должности служащего корпуса "А".

Оценка проводится на предмет достижения служащим корпуса "А" ключевых целевых индикаторов (КЦИ), установленных в ежегодном соглашении.

КЦИ разделяются на устанавливаемые в обязательном порядке и определяемые уполномоченным лицом.

Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом государственного органа либо в случае ее отсутствия – иным структурным подразделением, определяемым лицом, проводящим оценку (служба управления персоналом).

Служба управления персоналом обеспечивает ознакомление уполномоченного лица и служащего корпуса "А" с порядком проведения оценки.

Для проведения оценки между служащим корпуса "А" и уполномоченным лицом заключается ежегодное соглашение.

Ежегодное соглашение служащих корпуса "А" категории 1 заключается не позднее пяти рабочих дней со дня его согласования c уполномоченным органом по делам государственной службы.

Ежегодное соглашение служащих корпуса "А" категории 2 заключается до 1 февраля оцениваемого года по форме.

Проект ежегодного соглашения служащих категории 1 направляется на согласование в уполномоченный орган по делам государственной службы не позднее 20 января оцениваемого года.

При назначении служащего категории 1 на должность после 20 января оцениваемого года, проект ежегодного соглашения направляется на согласование в уполномоченный орган по делам государственной службы в течение десяти рабочих дней со дня его назначения на должность.

Уполномоченный орган по делам государственной службы в течение 15 рабочих дней осуществляет согласование проекта ежегодного соглашения или при наличии замечаний направляет его на доработку.

Ежегодные соглашения служащих категории 2, утвержденные до вступления в силу настоящей Методики, подлежат приведению в соответствие с пунктом 9 и приложением 2 к Методике до 10 августа 2025 года.

Для служащего категории 1 устанавливаются следующие обязательные КЦИ:

обеспечение качественного и своевременного исполнения поручений и актов президента РК, премьер-министра РК, Администрации президента РК и Аппарата правительства (в том числе аутентичность текста, качество государственного и русского языка, оформление);

обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также своевременного и качественного оказания государственных услуг;

удовлетворенность государственных служащих условиями труда (в том числе материально-техническим, кадровым и финансовым обеспечением);

КЦИ, устанавливаемый уполномоченным органом по делам государственной службы.

Дополнительно для служащего категории 1 уполномоченным лицом определяется один КЦИ по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.

Для служащего категории 2 устанавливаются следующие обязательные КЦИ:

обеспечение качественного и своевременного исполнения поручений и актов президента РК, премьер-министра РК, Администрации президента РК, Аппарата правительства РК и руководства центрального государственного органа (в том числе аутентичность текста, качество государственного и русского языка, оформление);

обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также своевременного и качественного оказания государственных услуг.

Дополнительно для служащего категории 2 уполномоченным лицом определяются три КЦИ.

КЦИ, определяемые уполномоченным лицом, являются:

конкретными (точно определяется результат с указанием ожидаемого положительного изменения, который необходимо достичь);

измеримыми (определяются конкретные критерии для измерения достижения КЦИ);

достижимыми (КЦИ определяются с учетом имеющихся ресурсов, полномочий и ограничений);

ограниченными во времени (определяется срок достижения КЦИ в течение оцениваемого периода);

взаимосвязанными с документами системы государственного планирования и/или со спецификой деятельности государственного органа/служащего корпуса "А".

В целях осуществления контроля достижения КЦИ, уполномоченным лицом осуществляется мониторинг достижения установленных КЦИ по итогам полугодия.

Национальная комиссия по итогам рассмотрения проекта соглашения и представленных обоснований выносит одно из следующих решений:

рекомендует служащему корпуса "А" подписать соглашение, внесенное уполномоченным лицом;

рекомендует уполномоченному лицу внести корректировки в данное соглашение.

Подписанные соглашения хранятся в службе управления персоналом государственного органа, в котором работает служащий, в течение трех лет.

Отказ служащего корпуса "А" от подписания соглашения по рекомендации Национальной комиссии является основанием для вынесения на рассмотрение Национальной комиссии. По итогам рассмотрения Национальная комиссия выносит рекомендацию о расторжении с ним трудового договора.

Также документ устанавливает:

Порядок оценки деятельности и обжалования результатов оценки. Порядок оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А" освобожденных, ротированных от должности и находящихся в социальном отпуске за период работы с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года. Порядок направления результатов оценки в уполномоченный орган по делам государственной службы и Национальную комиссию по кадровой политике.

Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б"

Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственных органов утверждается первыми руководителями государственных органов на основе настоящей Типовой методики с учетом специфики деятельности государственного органа.

Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Оценка административных государственных служащих корпуса "Б" государственных органов, в которых введена система автоматизированной оценки проводится с учетом особенностей, определенными внутренними документами данных государственных органов.

Оценка председателей ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы проводится председателем соответствующего маслихата.

При отсутствии оценивающего лица оценку проводит лицо, его замещающее.

Оценка прикомандированных лиц проводится в принимающем государственном органе за период прикомандирования.

По решению первого руководителя государственного органа лица, находящиеся в его прямом подчинении, могут быть оценены руководителем аппарата данного государственного органа.

Оценка проводится по итогам квартала – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы календарного года в информационной системе.

Итоговая оценка формируется не позднее 30 января, следующего за отчетным годом.

Оценка не проводится в случаях, если срок пребывания оцениваемого служащего на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее одного месяца со дня назначения или избрания на оцениваемую должность.

При этом оцениваемый период должен включать в себя не менее 15 фактически отработанных служащим рабочих дней.

Результаты оценки выставляются по следующей градации:

"Выполняет функциональные обязанности эффективно",

"Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом",

"Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно",

"Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно" (неудовлетворительная оценка).

Результату "Выполняет функциональные обязанности эффективно" соответствует диапазон оценок от 4 до 5 баллов, "Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом" от 3 до 3,99 баллов, "Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно" от 2 до 2,99 баллов, "Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно" от 0 до 1,99 баллов.

Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в информационной системе.

Указывается, что результаты оценки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением служебной необходимости, а также случаев, когда государственный орган обязан раскрыть данную информацию в соответствии с Законом "О доступе к информации".

Кроме того, документ устанавливает:

Порядок оценки административных государственных служащих корпуса "Б".

Порядок проведения калибровочных сессий и предоставления обратной связи.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.