Эти события должны расцениваться как акты терроризма – Карин

В эфире телеканала «Хабар 24» Ерлан Карин сообщил, что действия людей, участвовавших в беспорядках, должны считаться актами терроризма.

Погромы, нападения на здания полиции, захват административных зданий, нападения на мирных граждан, на социальные объекты – это все элементы насильственного экстремизма. Таким насильственным действиям не должно быть оправдания. Во многих других странах подобного рода действия однозначно характеризуются как насильственный экстремизм, терроризм. Это общепринятое определение. Поэтому однозначно эти события должны оцениваться как акты терроризма. Ерлан Карин

По словам Карина, он читал комментарии, где задавался вопрос об идеологии террористов.

Как эксперт по этим вопросам повторюсь, что, к сожалению, идеология вторична. Терроризм не надо рассматривать как систему каких-то убеждений, идеологических ценностей. Терроризм – это стратегия и тактика устрашений и запугивания населения. Сейчас алматинцы напуганы, до сих пор пребывают в шоке от этих событий. Многие мне пишут, что необходимо организовать психологическую помощь. То есть это был настоящий террор. Ерлан Карин

5 января в Алматы начались массовые беспорядки. По данным полиции города, во время этих событий погибли 149 человек, 11 из них – сотрудники правоохранительных органов.