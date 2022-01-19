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11:15 19.01.2022

Доллар немного подорожал на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,29 тенге (+0,22), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438 тенге, евро – 495-500 тенге, рос. рубль – 5,75-5,90 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,04%, составив $85,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,97% — до $88,36 за баррель.

Лариса Черненко
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