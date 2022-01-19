11:15 19.01.2022
Доллар немного подорожал на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,29 тенге (+0,22), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438 тенге, евро – 495-500 тенге, рос. рубль – 5,75-5,90 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,04%, составив $85,71 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,97% — до $88,36 за баррель.