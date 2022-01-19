Компания RG Gold увеличит фонд оплаты труда на 25%

В компании RG Gold внедрена и успешно работает система мотивации персонала, есть программа по признанию заслуг работников. На ежегодной основе производится пересмотр зарплат работников, который зависит от достижения компанией запланированных целей и индивидуальных показателей работников. Генеральный директор компании RG Gold Лоуренс Россоу

Он отметил, что в конце 2021 года компания провела анализ рынка заработных плат рабочего и инженерно-технического персонала в горнорудной отрасли Казахстана.

На основе результатов руководство приняло решение увеличить заработные платы работникам с 7% до 25% с 1 января 2022 года. Я бы хотел отметить, что наибольшая прибавка произошла у тех работников рабочих профессий, чей уровень зарплаты оказался ниже рыночных значений по итогам прошлого года. Лоуренс Россоу

Ранее RG Gold сообщала о начале строительства горно-металлургического комплекса в Акмолинской области на средства акционеров, а также на привлеченные заемные средства в размере 300 млн долларов США. Мощность новой фабрики, строительство которой планируется завершить к четвертому кварталу 2022 года, составит 5 млн тонн первичной руды в год. Будет создано более 250 новых рабочих мест.