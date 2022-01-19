Квоту на избрание в парламент получат инвалиды в Казахстане

Представил документ новый министр юстиции Канат Мусин. Он напомнил, что в мае 2020 года Закон «О политических партиях» был дополнен нормами по введению 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. С этого времени, по его словам, политические партии стали играть важную роль в продвижении вопросов гендерного равенства и поддержки молодежи, так как у них появилась возможность продвижения молодых кандидатов и женщин в органы представительной власти за счет включения их в избирательные списки.

Механизм квотирования расширил возможность формировать в нормотворческом процессе «общественную повестку», учитывающую разнообразие мнений при решении проблемных и чувствительных вопросов жизни общества. В развитие этого механизма глава государства в своем Послании народу Казахстана 2021 года обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями. В целях реализации данного поручения разработан представленный проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Министр юстиции РК Канат Мусин

Министр отметил, что проект Конституционного закона предусматривает положения по закреплению, кроме 30% квоты для женщин, лиц, не достигших 29 лет, и лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в Мажилисе Парламента.

Вопросы, связанные с распределением полученных мандатов, регулируются политическими партиями самостоятельно – это их вопросы, их прерогатива, и государство, в этом плане законодательно, в этот процесс не вмешивается… В целом представленные поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи, лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны, что, безусловно, скажется на качестве законов. Министр юстиции РК

В заключение профильного комитета сказано, что целями принятия законопроекта являются обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти наравне с женщинами и молодежью также и лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства.

В этот же день мажилисмены приняли проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях». Документ также направлен на рассмотрение Сената РК.

Законопроект предусматривает положения по обязательному включению в партийные списки, помимо женщин и молодежи, также лиц с инвалидностью. Это связано с тем, что, помимо внесения изменений в Конституционный закон «О выборах», реализация задачи главы государства по расширению квотируемых категорий требует соответствующих корректировок норм и закона «О политических партиях».