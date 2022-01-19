20 января истекает срок уплаты ряда налогов

Необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

расчета суммы авансовых платежей по КПН на 2022 год, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01;

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2021 года по ф. 328.00;

расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в декабре 2021 года) по ф. 851.00;