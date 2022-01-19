20 января истекает срок уплаты ряда налогов
Необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
расчета суммы авансовых платежей по КПН на 2022 год, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01;
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2021 года по ф. 328.00;
расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в декабре 2021 года) по ф. 851.00;
декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2021 год при получении разрешительного документа в декабре 2021 года).
Подлежат уплате следующие налоги и платежи:
НДС в Евразийском экономическом союзе за декабрь 2021 года;
акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за декабрь 2021 года;
платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в декабре 2021 года) за 2021 год;
платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2021 года.
1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.