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Законодательство РК
11:57 19.01.2022

20 января истекает срок уплаты ряда налогов

истекает сроки уплаты налогов Фото: pixabay
20 января 2022 года истекает срок представление некоторых форм налоговой отчетности и уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  1. расчета суммы авансовых платежей по КПН на 2022 год, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по КПН по ф. 101.01;

  2. заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2021 года по ф. 328.00;

  3. расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в декабре 2021 года) по ф. 851.00;

  4. декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 (для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2021 год при получении разрешительного документа в декабре 2021 года).

Подлежат уплате следующие налоги и платежи:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за декабрь 2021 года;

  • акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за декабрь 2021 года;

  • платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в декабре 2021 года) за 2021 год;

  • платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 4 квартал 2021 года.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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