Дать бизнесу дополнительную отсрочку по налогам и кредитам предлагает депутат

По словам мажилисмена Ерлика Омиргали, трагические события января нанесли огромный ущерб предпринимателям. И сейчас они, имея доказательную базу о потерях и убытках, обеспокоены тем, как покрыть платежи по займам.

Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, варьируется от сотен тысяч до нескольких миллиардов тенге. Для многих эти потери совместимы с полным банкротством и перспективой всю жизнь работать на долги. В данный момент им поясняют, что необходимы какие-то экспертизы и алгоритмы действий, но ни у кого нет четкого понимания, что будет дальше и как сохранить бизнес. А каждый день промедления означает для предпринимателей новый ущерб и новые потери. Мажилисмен Ерлик Омиргали

Депутат считает, что, несмотря на обещания, бизнес остается в полном неведении. Многие предприниматели повязаны договорными обязательствами с поставщиками и условиями оплаты, которые уже наступили здесь и сейчас. Но как платить за товар, который просто разграбили?

В эти дни идет много критики в адрес Нацпалаты «Атамекен», которая вместо практической помощи предпринимателям собирает статистику ущерба, но ее и без них собирают управления предпринимательства, правоохранительные органы. Выдают справки о форс-мажоре, который, согласно Гражданскому кодексу, не распространяется на денежные обязательства, а значит, от таких справок польза небольшая. Сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям – не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес. Иначе за что он платил, покупая страховку? Ерлик Омиргали

Он подчеркнул, что за безопасность отвечает государство, поэтому оно и должно решить проблему не только с налогами, но и с другими обязательствами, которые возникли по вине госорганов.

В связи с этим фракция предлагает:

1.Агентству по финансовому мониторингу обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку всех займов как для юридических, так и для физических лиц на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов, с пролонгацией сроков займов, чтобы не увеличивать текущие выплаты по окончании отсрочки.

2.На тот же срок ввести отсрочку по налогам.

3.Проработать вопрос о выдаче беспроцентных ссуд на проведение ремонтных работ в пострадавших от террора помещениях и жилье.

4.Генеральной прокуратуре и Агентству по регулированию финансовых рынков выступить в защиту предпринимателей в спорах со страховыми компаниями, так как некоторые отказываются выплачивать страховые выплаты, несмотря на регулярные платежи со стороны предпринимателей.