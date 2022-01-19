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12:12 19.01.2022

Беспорядки-2022: Арсенал оружия нашли в гараже у жителя Тараза

тараз, житель, гараж, оружие, беспорядки Фото: Пресс-служба ДП Жамбылской области
Похищенное во время беспорядков оружие нашли в гараже у жителя Тараза, передает Zakon.kz.
Сотрудниками Управления полиции Тараза был задержан 24-летний местный житель, который хранил похищенное оружие в одном из гаражных кооперативов. Он признался, что оружие похитил во время массовых беспорядков, спрятал в яме гаража, чтобы в дальнейшем его продать.Пресс-служба ДП Жамбылской области

Всего у подозреваемого изъято 10 пистолетов марки «Макаров», четыре автомата Калашникова и две гранаты.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводится работа по установлению причастности подозреваемого к другим преступным действиям при массовых беспорядках в городе.Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве отметили, что изъятое оружие отправили на специальную судебно-баллистическую экспертизу.

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