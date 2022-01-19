12:12 19.01.2022
Беспорядки-2022: Арсенал оружия нашли в гараже у жителя Тараза
Фото: Пресс-служба ДП Жамбылской области
Сотрудниками Управления полиции Тараза был задержан 24-летний местный житель, который хранил похищенное оружие в одном из гаражных кооперативов. Он признался, что оружие похитил во время массовых беспорядков, спрятал в яме гаража, чтобы в дальнейшем его продать.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Всего у подозреваемого изъято 10 пистолетов марки «Макаров», четыре автомата Калашникова и две гранаты.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводится работа по установлению причастности подозреваемого к другим преступным действиям при массовых беспорядках в городе.Пресс-служба ДП Жамбылской области
В ведомстве отметили, что изъятое оружие отправили на специальную судебно-баллистическую экспертизу.