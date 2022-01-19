Беспорядки-2022: Арсенал оружия нашли в гараже у жителя Тараза

Сотрудниками Управления полиции Тараза был задержан 24-летний местный житель, который хранил похищенное оружие в одном из гаражных кооперативов. Он признался, что оружие похитил во время массовых беспорядков, спрятал в яме гаража, чтобы в дальнейшем его продать. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Всего у подозреваемого изъято 10 пистолетов марки «Макаров», четыре автомата Калашникова и две гранаты.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводится работа по установлению причастности подозреваемого к другим преступным действиям при массовых беспорядках в городе. Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве отметили, что изъятое оружие отправили на специальную судебно-баллистическую экспертизу.