Цены на автомобили продолжают расти в Казахстане

К такому выводу пришли исследователи Finprom.kz.

Аналитики также уточнили, что из 100 легковых автомобилей на дорогах Казахстана 64 приходится на автохлам.

В публикации отмечено, что на конец октября 2021 года на дорогах страны было зарегистрировано 3,8 млн легковых автомобилей.

Стоит уточнить, что в стране продолжают преобладать автомобили возрастом более 10 лет, на долю которых пришлось почти 64%.

Количество автомобилей возрастом от 3 до 7 лет за год уменьшилось на 12,7%, до 508,8 тыс., а количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет выросло сразу на 16,2%, до 304,7 тыс. машин.

Между тем стоимость автомобилей продолжает расти.

Так, цены на них в январе-декабре 2021 года увеличились на 10,6%.