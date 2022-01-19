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12:36 19.01.2022

Цены на автомобили продолжают расти в Казахстане

цены на авто Фото: Zakon.kz
Количество автомобилей в стране сокращается, а цены на них растут, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи Finprom.kz.

Аналитики также уточнили, что из 100 легковых автомобилей на дорогах Казахстана 64 приходится на автохлам.

В публикации отмечено, что на конец октября 2021 года на дорогах страны было зарегистрировано 3,8 млн легковых автомобилей.

Стоит уточнить, что в стране продолжают преобладать автомобили возрастом более 10 лет, на долю которых пришлось почти 64%.

Количество автомобилей возрастом от 3 до 7 лет за год уменьшилось на 12,7%, до 508,8 тыс., а количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет выросло сразу на 16,2%, до 304,7 тыс. машин.

Между тем стоимость автомобилей продолжает расти.

Так, цены на них в январе-декабре 2021 года увеличились на 10,6%.

Удорожание было обусловлено дефицитом полупроводников, ростом цен на металлы и логистическим кризисом.

Анастасия Московчук
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